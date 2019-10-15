Kütahya’da kablo hırsızlarına suçüstü

Kütahya’nın Domaniç, Simav ve Emet İlçesinde haberleşme ve nakil kablo hırsızlığı gerçekleştiren 9 şüpheli şahıs 500 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu, 180 kilogram bakır kablo ve 5 kilogram yanmış alüminyum kablo ile jandarma tarafından yakalandı.

Domaniç, Simav ve Emet ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahasında haberleşme ve nakil kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen F.E.,Ö.Ö., E.G.,F.K,O.K.,D.Ü.,M.D.,A.Ö. ve A.S.K. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların kablo hırsızlığı olayında kullandığı 64 BD 332 Plakalı araç, 45 U 3643 Plakalı araç, 43 AAG 053 Plakalı araç ve 1 plakasız motosiklet, 1 demir kesme makası, 2 pense, 1 bıçak, 1 çakmak, 1 eldiven ile çalmış oldukları 500 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu, 180 kilogram bakır kablo ve 5 kilogram yanmış alüminyum kablo koruması ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şüphelilerden F.E.,Ö.Ö., E.G.,F.K, ve A.S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler O.K.,D.Ü.,M.D. ve A.Ö isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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