Pazarlar Belediye Meclisi'nden "Barış Pınarı Harekatına" tam destek

Kütahya'nın Pazarlar Belediye meclisinden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlenen Barış Pınarı Harekatına tam destek.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci başkanlığında olağan üstü toplanan Pazarlar Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Pazarlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG/DAEŞ'in bu yıkıcı faaliyetlerini ve varlığını sonlandırmak, Ülkemizin bekası, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak ve bir barış koridoru tesis ederek yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş ve ülkemize sığınmış olan yüzbinlerce Suriyeli kardeşimizin vatanlarına güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 Ekim 2019 Çarşamba günü uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte başlatılan "BARIŞ PINARI HAREKATI'nın her türlü siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak meclisimizce desteklenmesine, terör örgütleri PKK/PYD/YPG/DAEŞ'e ve ülkemizin aleyhinde kara propaganda yapan dış güçlere karşı birlik ve beraberlik mesajı verilmesine, ordumuza ve tüm güvenlik kuvvetlerimize muvaffakiyetler dilenmesine ve Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman için yanında olduğumuzun deklare edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi" denildi.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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