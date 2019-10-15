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Kütahya’da İYEP kapsamında öğrenci belirleme testleri uygulandı

İHA

Kütahya il genelinde ölçme belirleme araçlarının 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandığı bildirildi.

Kütahya’da İYEP kapsamında öğrenci belirleme testleri uygulandı

Kütahya il genelinde ölçme belirleme araçlarının 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) doğrultusunda, Bakanlığın belirlediği takvime göre, 1415 Ekim 2019 tarihlerinde Ölçme ve Değerlendirme Aracı (ÖBA) uygulaması talimatı verildiğini belirttiler.
İl genelinde ölçme belirleme araçları, 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit uygulamayı yerinde incelemek amacıyla Kızılcaören İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

“İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)”

3. sınıfa geldiği halde okuma, yazma ve 4 işlem becerisi kazanamamış öğrenciler tespit edilerek İYEP programına dahil edilecek. Bu program ilgili öğrencilere Nisan ayı sonuna kadar uygulanacak.

KÜTAHYA

15 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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