Kütahya’da İYEP kapsamında öğrenci belirleme testleri uygulandı

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Kütahya il genelinde ölçme belirleme araçlarının 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) doğrultusunda, Bakanlığın belirlediği takvime göre, 1415 Ekim 2019 tarihlerinde Ölçme ve Değerlendirme Aracı (ÖBA) uygulaması talimatı verildiğini belirttiler.

İl genelinde ölçme belirleme araçları, 3. sınıfta okuyan ilkokul öğrencilerine uygulandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit uygulamayı yerinde incelemek amacıyla Kızılcaören İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.



“İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)”



3. sınıfa geldiği halde okuma, yazma ve 4 işlem becerisi kazanamamış öğrenciler tespit edilerek İYEP programına dahil edilecek. Bu program ilgili öğrencilere Nisan ayı sonuna kadar uygulanacak.

KÜTAHYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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