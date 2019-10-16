Kütahya'da rüşvet operasyonu: 4'ü polis 7 gözaltı

KÜTAHYA'da, kişisel verileri usulsüz kullandıkları ve karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K.'nin de aralarında olduğu, 4'ü polis 7 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla rüşvet iddialarına ilişkin yaklaşık 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Bu sabah 7 adrese eş zamanlı yapılan rüşvet operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden geçen hafta alınan N.T. ve Asayiş Şube Müdürü S.K., polis memurları H.B. ve M.Ş. ile polislere rüşvet verdiği öne sürülen İ.Ç., A.Y., C.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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