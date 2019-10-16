K\u00fctahya\u2019n\u0131n Hisarc\u0131k il\u00e7esinde \u00d6zel E\u011fitim Anas\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi Ali Kele\u015f, Bar\u0131\u015f P\u0131nar \u0131 harekat\u0131na tahtaya el bask\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ve y\u00fcr\u00fctecine T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131 asarak destek verdi. Atat\u00fcrk \u0130lkokulu \u00d6zel E\u011fitim Anas\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencisi i\u015fitme engeli olan ve y\u00fcr\u00fcme g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc \u00e7eken 6 ya\u015f\u0131ndaki Ali Kele\u015f, Bar\u0131\u015f P\u0131nar \u0131 harekat\u0131na destek amac\u0131yla \u00f6\u011fretmeni \u015eeyma Ko\u00e7\u2019un tahtaya yazd\u0131\u011f\u0131 \u201cBar\u0131\u015f P\u0131nar \u0131 harekat\u0131\u201d yaz\u0131s\u0131n\u0131n alt\u0131na el bask\u0131s\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131, sonras\u0131nda ise y\u00fcr\u00fctecinin \u00f6n\u00fcne T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131n\u0131 ast\u0131. \u00d6\u011frencisinin yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma esnas\u0131nda \u00e7ok duygulanan \u00d6\u011fretmen \u015eeyma Ko\u00e7, minik \u00f6\u011frencisi Ali Kele\u015f\u2019i tebrik etti.