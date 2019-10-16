Kütahya'da rüşvet operasyonu 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla 4'ü polis 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kütahya il Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü N.T, eski Asayiş Şube Müdürü S.K. ile 2'si polis memuru 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
KÜTAHYA
16 Ekim 2019 Çarşamba
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