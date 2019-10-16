Gediz'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ve STK'lar, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Hazırlanan basın açıklamasını tüm oda ve temsilcilikler adına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk yaptı.

Harekatın Türkiye için tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Vedat Öztürk, “Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlattı. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir” dedi.

Basın açıklamasına Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Barosu Gediz Temsilciliği, Gediz Organize Sanayi Başkanlığı, Gediz Zıraat Odası, Gediz Şoförler ve Otomobilciler Odası, Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gediz Madeni Eşya ve Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gediz Otelci Kahveci Lokantacı Berber Esnaf ve Sanatkalar Odası, Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Gediz ve Havalisi S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi temsilcileri katıldı.

KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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