Altıntaş Devlet Hastanesi'nde eğitim çalışmaları

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Devlet Hastanesi'nde eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Devlet Hastanesi Başhekimi Seda Şişman Yılmaz, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği girişine stant kurularak kalp sağlığı, meme kanseri farkındalık, emzirme ve anne sütünün faydaları ve 15 Eylül dünya prostat günü' hakkında halkımıza eğitim verilmiştir. Eğitimlerimiz belli dönemlerde toplumu bilinçlendirme adına devam edecektir'' diye konuştu.

KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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