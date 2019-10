‘Barış Pınarı Harekatı’na destek yürüyüşü Simav’da mehteran eşliğinde, ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla yürüyüş ve mehteran gösterisi yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü önünden mehteran eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş etkinliğine Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Siyasi Parti Başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nasuh Ağa Camisinde kılınan yatsı namazı sonrası, Suriyeli öğrenci Said El Salah ve hafızlar tarafında tarafından Fetih suresi okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. Eynal Kaplıcaları Mehteran Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu üyesi Adem Karakaş tarafından ‘Barış Pınarı’ konulu bir konuşma yapıldı, ardından Mehteran Takımı tarafından konser verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' destek yürüyüşüne katılan Halise Küçükkaya, Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirtti. Küçükkaya, “ Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit annelerimizin ve Türk askerinin her zaman yanındayız. Allah askerimize kolaylık versin. Askerlerimizi Allah korusun, Vatan sağ olsun” dedi.

Eynal Kaplıcaları Mehteran Turizm ve Musiki Derneğinin ikinci gösterisinden sonra, İnsani yardım Vakfı (İHH) Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, “ Bizler Sivil Toplum Kuruluşları olarak, askerlerimizin 'Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı toplandık, askerlerimize desteğimizi göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Mehterbaşı Erdoğan Kılıç tarafından yapılan mehter duasıyla etkinlik sona erdi.

