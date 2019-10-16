Organları 3 hastaya umut oldu Trafik kazasından ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen Bahattin Güler’in organları bağışlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Bahattin Güler’in organları 3 hastaya umut olacak.

Geçtiğimiz günlerde Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm uğraşlara rağmen beyin ölümü gerçekleşen Çanakkale’nin Çan ilçesi, Kızılelma köyünden 39 yaşındaki Bahattin Güler’in ailesi tarafından iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara bağışlandı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı, Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Emre Tokur’un ve Organ Nakil Koordinatörü Korhan Sunar’ın, Güler’in yakınlarıyla görüşerek organlarını bağışlayıp bağışlamayacakları konusunda fikirlerini sordu. Ailenin olumlu yanıtının ardından, Kütahya Organ Nakil Koordinatörlüğü ekipleri tarafından doku analizleri yapılmak üzere hazırlıklar tamamlandı. Gece yarısı yapılan operasyonda, Güler’in karaciğeri ile iki böbreği alındı. Güler’in karaciğeri İzmir Kent Hastanesi'ne, sağ böbreği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, sol böbreği ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan hastalara umut olmak için özel araçlarla gönderildi.



“Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini, bağışlanan her organ ile bir başka cana hayat verileceğinin önemini ifade ederek şunları kaydetti:

“Genç kardeşimiz ne yazık ki yoğun bakımda 11 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kendisini hayata bağlayabilmek için ekiplerimiz tarafından uzun uğraşlar verildi. Ancak yapılan tedavilerde ne yazık ki sonuç alamadık. Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ailesinin organ bağışında bulunmalarını kabul etmeleriyle harekete geçtik. Güler ailesinin göstermiş oldukları erdemli davranış ve büyük fedakârlık için kendilerine teşekkür ediyorum. Dileriz bu organ bağışı Kütahya’mıza örnek olur. Çünkü organ bağışı bekleyen hastaların organ nakli dışında hayata tutunma şansları bulunmamaktadır. Güler ailesine buradan teşekkür ediyorum. Aileye ve yakınlarına başsağlığı, Bahattin kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”

Özatik, böbreklerin birer hastaya, karaciğerin ise 1 veya split olarak kullanılarak 2 hastaya nakledilebileceğini de sözlerine ekledi.

Organ çıkarımı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İzmir Kent Hastanesi Organ Nakil Ekibi, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Özlem Koçak, Araştırma Görevlileri Merve Yaman ve Oğuz Kayıkçı, Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar, Tranplatasyon Hemşiresi Ayşe Yıldızhan ve ameliyathane görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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