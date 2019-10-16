Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1)

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazada, araç içerisinde çok sayıda kişinin sıkıştığı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi.

KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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