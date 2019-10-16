Kütahya'da kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü

KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde, define aramak için 6 metre derinliğinde tünel açan ve 3 metre ilerleyen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, Hasançavuş Damları mevkiindeki ahşap bir evin yanında kazı yapıldığını gördü. Yapılan kontrolde şüphelilerin define bulma amacıyla kazı yaptıkları tespit edilirken H.A., V.K., H.A., A.Ş., İ.A. ve F.G. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte tünele girmek için kullandıkları merdiven, kürek, halat, toprağı dışarı çıkarmakta kullanılan kova, balyoz ve çekiç ele geçirildi.

TÜNELDE 3 METRE İLERLEMİŞLER

Kazı alanındaki incelemede şüphelilerin 6 metre derinliğe inerek yatay olarak 3 metre ilerledikleri tespit edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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