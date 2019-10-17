Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ellerine Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzur getirmek için, kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personelleri, köy ve mahalle muhtarları, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirdik.Marşlar, bayraklar ve kahraman Mehmetçiğimiz için yapılan sloganlar ile gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında, İlçemiz Ulu Cami önünde Kur'anı Kerim tilaveti okunarak, yürütülmekte olan operasyon için tek yürek halinde dualar edildi'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.