DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı düzenlendiği bildirildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''20192020 güz eğitimöğretim yılında yeni başlayan öğrencilerimize hitaben Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Cemil Doğan'ın açılış konuşması akabinde, okulumuz bölüm başkanlarımızın kısa bölüm tanıtımları ve tanışma konuşmaları ile devam etmiştir. Eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyabilecekleri staj yönergesi, eğitimöğretim disiplin yönetmeliği, staj yapılabilecek yerler, ders kalma, geçme ve mezuniyet süreçleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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