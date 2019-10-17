K\u00fctahya n\u0131n Emet Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Do\u011fan ve AK Parti Emet \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Ciner, Emet in sorunlar\u0131 ile ilgili Ankara da 3 g\u00fcn boyunca \u00e7al\u0131\u015fma ziyaretinde bulundu Ba\u015fkanlar, \u0130ller Bankas\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 D\u0131\u015f Finansman Sorumlusu Emrah Baydemir, Ula\u015ft\u0131rma Alt Yap\u0131 ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131, Ptt Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yusuf Canpolat, PTT Lojistik Daire Ba\u015fkan\u0131 Ali \u0130hsan Ko\u00e7 ,\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 M\u00fccahit Demirta\u015f, Bilecik Milletvekili AK Parti Yerel Y\u00f6netimler Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Selim Ya\u011fc\u0131 y\u0131 makamlar\u0131nda ziyaret ettiler. Emet Belediyesi nin projelerini hayata ge\u00e7irme ve yeni projeler \u00fcretme ad\u0131na bir s\u00fcredir olgunla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131, finansman deste\u011fi konusunda olduk\u00e7a olumlu mesafeler kaydedildi\u011fi bildirilirken, PTT Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile Etimaden protokol\u00fc kapsam\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalarda yap\u0131labilecek i\u015fbirliklerinin de\u011ferlendirildi\u011fi ifade edildi. Ankara ziyaretlerinde Etimaden \u0130\u015fletmeleri nce Emet\u2019e yap\u0131lacak olan gen\u00e7lik merkezi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da incelerken, k\u0131sa bir s\u00fcre sonra yap\u0131m i\u015finin ihale edilece\u011fi bilgisi verildi. Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Do\u011fan, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Gazi Emet halk\u0131m\u0131z\u0131n huzur ve refah\u0131 ,ekonomik ve sosyal anlamda geli\u015fimi i\u00e7in ba\u015fta alt yap\u0131, i\u00e7me suyu, Ges, gen\u00e7lik merkezi, termal yat\u0131r\u0131mlar olmak \u00fczere ger\u00e7ekle\u015ftirilebilir projeleri k\u0131sa s\u00fcrede hayata ge\u00e7irme ad\u0131na yo\u011fun bir program uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda s\u0131k s\u0131k Ankara ziyaretlerimizle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 yerinde olgunla\u015ft\u0131r\u0131yor ve geli\u015ftiriyoruz. Allah \u0131n izniyle bir \u00e7o\u011funda sonu\u00e7 alma a\u015famas\u0131na geldik. G\u00fczel sonu\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 ve kazan\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 elde ettik\u00e7e kamuoyu ile payla\u015faca\u011f\u0131z. Laf de\u011fil, icraat \u00fcretmek ad\u0131na, baz\u0131 projelerimizi ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirerek halk\u0131m\u0131z\u0131 bilgilendirmeyi ilke edindik. Yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n meyvesini in\u015fallah en k\u0131sa s\u00fcrede birlikte g\u00f6rece\u011fiz ifadelerini kulland\u0131