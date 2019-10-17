Şaphane ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri'nde görevli polis memurları tarafından Şaphane İlkokulu'nda verilen eğitimlerde yaya güvenliği, taşıtlara binerken ve inerken dikkat edilecek kurallar, yaya kaldırımlarının önemi konularında çeşitli sunumlar yapıldı. İki saatlik eğitim sürecinde oldukça olumlu bilgiler kazanan öğrenciler için eğitimlerin bundan sonra da belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.