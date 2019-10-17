Vatandaşın talebi 2 saatte yerine getirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kanalizasyon hatları tıkanan köyde vatandaşların talebi sadece iki saatte yerine getirildi.

Vatandaşların sorunları hakkında çok hassas olduklarını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ''İlçemize bağlı Eyidemir köyünde çeşitli sebeplerle kanalizasyon hattının tıkandığının bizlere bildirilmesi üzerine Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından arıza kısa sürede bulunarak hattın borularının elimizde bulunan malzemelerle yenilenmesi ile sorun giderildi. 2 saat gibi kısa sürede sorunu bulup çözen ekiplere teşekkür ediyorum. Kanalizasyon ve alt yapı konularında devletimiz oldukça hassas. Birçok köyümüzde alt yapı ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Ancak sorunlu olan köylerimize anında öncelik veriyoruz'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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