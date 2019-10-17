Kütahya'da geçen yıl 28 belediye 28 milyon metreküp su çekti

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; Kütahya'da 28 belediye tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 28 milyon metreküp su çekildiği bildirildi.

Kütahya’da içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranının yüzde 99,3 olarak gerçekleştiği belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya belediyeleri tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 28 milyon metreküp su çekildiğini, çekilen suyun 17,1 milyon metreküpünün kaynaklardan, 6,2 milyon metreküpünün barajlardan, 4,7 milyon metreküpünün ise kuyulardan sağlandığını ifade etti.

Akyol,” Kütahya’da belediyelerce çekilen suyun yüzde 23,3’ü arıtılmıştır. Arıtılan suyun tamamı konvansiyonel arıtma tesisinde arıtılmıştır. Kütahya’da kişi başı çekilen günlük ortalama 174 litre su ile kişi başı çekilen ortalama su miktarının en yüksek olduğu Ege Bölgesi illeri arasında 7. Türkiye’de 69. sıradadır” dedi.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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