Hisarcık’ta üniversiteye hazırlanan gençlere kurs desteği

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan kursa 40 öğrenci kayıt yaptırdı. Üniversiteye hazırlanan gençlere destek amacıyla açılan kursta öğrencilere Türk Dili Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Biyoloji derslerinden kurs veriliyor. Kurs 7 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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