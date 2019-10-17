DPÜ’de yapılan tez çalışması uluslararası dergi kapağında

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan tez çalışması SCI kapsamındaki Ceramics International dergisinin kapağında yayımlandı.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dr. Öğretim Üyesi Arife Yurdakal tarafından SCI kapsamındaki Ceramics International dergisinde yayınlamış oldukları makalede, hidrotermal yöntemle üretilen nano boyutlu zirkonya tozlarına ait Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) ile alınan mikroyapı görüntüsü dergi kapsamında ilgili sayıda yayınlanan 30 makale arasından kapak fotoğrafı olarak seçildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez'in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Onestep hydrothermal synthesis of yttriastabilized tetragonal zirconia polycrystalline nanopowders for bluecolored zirconiacobalt aluminate spinel composite ceramics” başlıklı tez çalışmasından hazırlanan makaleye dergide geniş yer verildi.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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