Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu ve Gökler Şehit Ali Kazankaya İlkokulu öğrencileri tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu ve Gökler Şehit Ali Kazankaya ilkokulu öğrencileri Belediye hoparlöründen marşlar, Türk Bayrakları ve sloganlar eşliğinde belde pazaryerinde toplandı.

Etkinlikte asker kıyafetleri ile ayyıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, şiirler ve marşlar seslendirdi, askerlere yazdıkları mektupları okudu.

Şanlı Türk askerinin her zaman yanında olduklarını belirten Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, “Sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPGPYD’nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlattığı " Barış Pınarı Operasyonunda Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine başarı ile döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yürekten dualarımızla her zaman yanlarındayız” dedi.

Etkinliğe Gökler Belediye Başkanı Yüksel Arık, Gökler Jandarma Komutanı Astsubay Üsçavuş Ahmet Özkan ve Askerlerin yanı sıra, Sağlık Ocağı çalışanları ile kasaba halkı katıldı. Törenin ardından Barış Pınar Harekatındaki askerlerimize ve tüm Mehmetçiğe dua edilerek Lokma ikramı yapıldı.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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