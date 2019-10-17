Kütahya Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

İHA

Kütahya Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.

Kütahya Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Kütahya Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.
Meclisin olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 1. Dönem 2. Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir bildiri yayınlandı. Bildiride, "Kütahya Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Allah tüm askerlerimizin ve aziz Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun" denildi.
AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Bilal Yurttaş, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için toplanmış bulunmaktayız. Tarihi zaferlerle dolu şanlı Türk Ordusu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yüce Türk milletinin dirayetli duruşu sayesinde Allah’ın izniyle bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yerle bir edecek ve sınır hattımızda güvenliği sağlamakla birlikte o bölgede zulm altında kalmış insanların huzurunu ve emniyetini de inşa etmiş olacaktır. Hem bu coğrafyada insanlara zulm eden hem de ülkemiz için tehdit oluşturan lanet terör örgütlerine ve onlara yardım edenlere ve onlara sözcülük edenlere Rabbim fırsat vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ordumuz Allah’a emanet olsun" şeklinde konuştu.
"Türk’ün Türk’ten başka dostunun olmadığını bugün bir kez daha yaşayarak görüyoruz" diyen MHP'li meclis üyesi Ahmet Uluca, "Sadece Türkçe konuşan Macaristan ve Parkistan gibi Türk ülkelerin desteklerini görüyoruz. Allah’ın izniyle bugünleri atlatacağız. Atlattığımız gibi de Türk milleti birliğini ve beraberliğini sağladığı sürece mahşere kadar varlığını sürdürecektir. O yüzden yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milleti diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına söz alan Erçin Açıkel ise, "Vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için şehit olan askerlerimize, tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimiz ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Bütün temennimiz ve mücadelemiz, Mehmetçiğimizin kazasız belasız sağ salim yurdumuza gelmesidir" diye konuştu.
Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'dan şanlı ordumuzun yanında olduğunu belediye meclisi olarak tüm dünyaya ilan ediyoruz. Tüm askerlerimize Allah'dan muvaffakiyet diliyoruz" dedi.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Başkan Işık, "Kahraman Türk askerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemizin bekasını garanti almak ve milletimizin huzurunu tesis etmek adına başlatmış olduğu Barış Pınar Harekatı’na destek vermek amacıyla bir araya geldik. Bugüne kadar hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.
Başkan Alim Işık'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri MHP, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Işık, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

KÜTAHYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet eşyasını kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 23 bin liralık ziynet ...
Simav kestanesinde hasat erken başladı
YEREL HABERLER Simav kestanesinde hasat erken başladı
Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na ...
DPÜ’de yapılan tez çalışması uluslararası dergi kapağında
YEREL HABERLER DPÜ’de yapılan tez çalışması uluslararası dergi ...
Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kütahya'da 5.6'lık deprem tatbikatı
Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz
YEREL HABERLER Kütahya'da 29 bin 710 kişi işsiz
100. Yıl Mahallesi'ndeki ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER 100. Yıl Mahallesi'ndeki ev yangını korkuttu
Gediz’de 'Madde bağımlılığından korunma' konulu seminer
YEREL HABERLER Gediz’de 'Madde bağımlılığından korunma' konulu ...
Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konsey Toplantısı Afyonkarahisar’da yapıldı
YEREL HABERLER Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konsey ...
Belediye Kütahyaspor Kulübünden Emniyet Müdürü Koç’a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor Kulübünden Emniyet Müdürü Koç’a ...
DPÜ‘de Kalite Komisyonu toplantısı
YEREL HABERLER DPÜ‘de Kalite Komisyonu toplantısı
Hisarcık’ta üniversiteye hazırlanan gençlere kurs desteği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta üniversiteye hazırlanan gençlere kurs ...
Kütahya'da geçen yıl 28 belediye 28 milyon metreküp su çekti
YEREL HABERLER Kütahya'da geçen yıl 28 belediye 28 milyon metreküp ...
Vatandaşın talebi 2 saatte yerine getirildi
YEREL HABERLER Vatandaşın talebi 2 saatte yerine getirildi
Porsuk Baraj Gölüne 3 bin yayın balığı yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Porsuk Baraj Gölüne 3 bin yayın balığı yavrusu ...
Şaphane ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Şaphane ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Kaymakam Halim: “Muhtarlar toplumun öncüleridir"
YEREL HABERLER Kaymakam Halim: “Muhtarlar toplumun öncüleridir"
Başkan Doğan: "Emet'in kalkınması için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Emet'in kalkınması için çalışıyoruz"
Simav’da STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Simav’da STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı
YEREL HABERLER DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon ...
Öğrencilere süt ikramı
YEREL HABERLER Öğrencilere süt ikramı
Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Kütahya'da kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Kütahya'da kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü
Kütahya'da define avcıları suçüstü yakalandı: 6 gözaltı 6 metre derinliği 3 metre uzunluğundaki kazdıkları tünelde define ararken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kütahya'da define avcıları suçüstü yakalandı: 6 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X