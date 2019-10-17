Kütahya'daki rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

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Kütahya'da, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden istihbarat şube müdürü ile eski asayiş şube müdürü tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 5 aydır yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü N.T. ve eski Asayiş Şube Müdürü S.K. ile 2'si polis memuru toplam 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve ve S.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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