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Kütahya'da raybüsün çarptığı minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, makinist M.Ö'nün kullandığı EskişehirKütahya seferini yapan raybüs, Dumlupınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Hilmi Bayram (46) idaresindeki 43 DS 403 plakalı minibüse çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

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