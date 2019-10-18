Hemzemin geçitte raybüs treni minibüse çarptı: 1 yaralı

KÜTAHYA´da kontrolsüz hemzemin geçitte Eskişehir-Afyonkarahisar seferini yapan raybüs trenin çarpıp, metrelerce sürüklediği minibüsün sürücüsü Hilmi Bayram ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yakınlarındaki bariyerleri olmayan hemzemin geçitte meydana geldi. Kontrolsuz hemzemin geçidinden geçen Hilmi Bayram yönetimindeki 43 DS 403 plakalı minibüse, 72608 sayılı Eskişehir-Afyonkarahisar seferini yapan raybüs treni çarptı. Kazada trenin metrelerce sürüklediği minibüsten fırlayan sürücü Bayram ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından raybüs treni gara çekilirken, yolcular ise başka raybüse nakledildi. Raybüs treninin 2 makinisti de ifadeleri alınmak için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi´ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

15 GÜNDE ÜÇÜNCÜ KAZA

Kütahya´da hemzemin geçitlerde uyarı tabelalarının olmasına karşın bariyerlerin olmaması kazalara neden oluyor. Kütahya´da son 15 günde hemzemin geçitte 3´ncü kez kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 kişi yaralandı.



KÜTAHYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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