Baba-oğul aynı hastanede doktor olarak görev yapıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op.Dr. Mehmet Urfalıoğlu, meslektaşı olan oğlu Mert Urfalıoğlu ile birlikte görev yapıyor.

İstanbul Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olduktan sonra pratisyen doktor olarak ilk görev yeri olarak Gediz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne tayin olarak çalışmaya başlayan Dr. Mert Urfalıoğlu, babasıyla birlikte aynı hastanede görev yapmayı hep hayal ettiğini söyledi. Lise yıllarında doktor olmayı ve babasıyla aynı hastanede çalışmayı çok istediğini ve sonunda hayallerinin gerçek olduğunu ifade eden Dr. Mert Urfalıoğlu, "Hayallerim gerçek oldu. Babamın izinde gidiyorum. Ben de onun gibi dik duruşlu, onurlu ve dürüst bir meslek hayatı geçirmek istiyorum" dedi.

Oğluyla aynı mesleği yapmanın ve aynı hastanede çalışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 30 yıllık Doktor Mehmet Urfalıoğlu, birkaç yıl sonra emeklilik sebebiyle bayrağı oğlu Mert’e teslim edeceğini söyledi.

KÜTAHYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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