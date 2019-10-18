Kuşu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Belediye Meclisi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.
KÜTAHYA
18 Ekim 2019 Cuma
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