Başkan Çalışkan: "Bor ihtisas bölgesi için 2 bin dönüm arazi vermeye hazırız"

Kütahya 2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bölgelerinde bor ihtisas bölgesi kurulması için 2 bin dönüm arazi vereceklerini ifade etti.

Kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş adamlarının katıldığı Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan gerçekleştirilen 2. İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın ana gündem maddesi bor madeni oldu

Toplantıda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Bor'un Başkenti Hisarcık ve Emet ilçeleridir. Eti Maden İşletmesinin bölgemize bugüne kadar yaptığı yatırımlardan memnunuz. Ancak bor madeni ve elementlerinin tanıtımı konusunda Kütahya olarak bir yere varamadığımız kanısındayım. Bu nedenle bölgemize Bor İhtisas Bölgesi kurulmasını istiyoruz. Bölgemizde Bor İhtisas Bölgesi kurulması için 2 Bin dönüm arazi vermeye hazırız. İlçemize ve bölgemize yapılacak bütün yatırım projelerine Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak her türlü desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın "diye konuştu.

KÜTAHYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.