Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Simav İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilciliği ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile Suriye'nin İdlip şehrine 520 çuval un gönderildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Türk milletinin her zaman ihtiyaç sahibi olanların yanında olduğunu belirterek, un yardımı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Simav temsilcisi Mehmet Ersoy, “İhtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla başlattığımız kampanya yoğun ilgi gördü. Yardım toplama faaliyetlerine gönüllü olarak katılan arkadaşlarımıza ve yardımsever Simav halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

Törenin ardından, 50’er kiloluk 520 çuval (26 ton) un yüklü tır dualarla yola çıktı.

KÜTAHYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.