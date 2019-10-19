Emet'te Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla mevlit okutuldu

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla mevlit okutuldu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleriyle başlayan ve Fırat’ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtına desteğimizi göstermek için etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şuan ülkemizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın haklılığı anlaşılmıştırki, anlaşma arayışları gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde hangi şartlar gerçekleştirilirse geri adım atacağını göstermek adına taleplerini ileterek 120 saat harekata ara vermiştir. Kahraman ordumuzun başta terör olmak üzere her daim başarısı için zafer duaları okunurken, aziz şehitlerimizin ruhu için mevlüdi şerif okutuldu. Destekleri için İlçemiz müftülüğü ve din görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz “dedi.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.