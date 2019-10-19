Altıntaş'ta TÜBİTAK Fuarı

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile 'Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı Mustafa Kemal Ortaokulu'nda ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Hazırlanan bilimsel projeleri ilgiyle inceleyen ve projelere dair bilgiler alan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Kaymakamımız, çalışmaların takdire şayan olduğunu ve öğrencilerin başarılarının devamını dilediğini belirterek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin yaptıkları porojelerin gelecek için ümit verici olduğunu belirten Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ''Geleceğimiz gençlerimize emanet. Bunu burada yapılan çalışmalarda çok net görebiliyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

Okul Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" kapsamında, okulumuz öğrencilerinin hazırladığı projeler ilçe Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Baskanımız Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Muhammet Numan Tanrıkulu, şube müdürlerimiz ve idari amirlerimiz tarafından incelendi. Emeği gecen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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