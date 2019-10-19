Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaGedizÇavdarhisar İlcikören Köyü yakınlarından meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Gediz istikametine gitmekte olan Y.A. (65) yönetimindeki 43 PH 308 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan Y.A., A.A., F.Ş. ve Y.Ş. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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