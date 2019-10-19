Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası" kutlama programı gerçekleştirildi.

Kutlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Ömer Satin katıldı. Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen, "Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası" kutlama programında Okul Müdürü Ergun Yavuz, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Ömer Satin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit konuşma yaptılar.

Program sonunda yapılan açıklamada, "Ülkedeki hayvancılığın gelişmesi, salgın bulaşıcı, zoonoz ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesinde, hayvan sağlığının ve refahının artırılmasında, hayvan ırk ıslahında çok büyük rolü olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri unutulmamaktadır'' denildi.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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