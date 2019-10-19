Dumlupınar'da Muhtarlar Günü

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Muhtarlar Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Törenin ardından muhtarlara çeşitli hediyeler verildi.

Dumlupınar İlk Hedef Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törene Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclis üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, daire amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Kaymakam Abbasoğlu tarafından yapılması ve öğrencilerin şiirlerini okuması ile sona erdi.

Tören sonrası Kaymakam Abbasoğlu, Mahalle ve Köy Muhtarlarını makamında ağırladı. Abbasoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, "Kendisini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir" dedi.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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