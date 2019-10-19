Hisarcık'ta İlk Yardım Kursu'na ilgi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'İlk Yardım Kursu'na DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor.

Kurs Öğretmeni Sağlık Teknisyeni Reyhan Öztürk nezaretinde DPÜ Meslek Yüksekokulu Amfisi'nde açılan ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 37 kişinin katıldığı toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursu'nda, kursiyerlere; ilk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulma gibi konularda eğitim veriliyor.

İlk Yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, temel düzeyde ilkyardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde İlk Yardım Kursu açmaya devam edeceklerini belirtti.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.