Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, 'Durmadan Türkçe' projesi kapsamında, şehirdeki otobüs duraklarına bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarının yer aldığı etiketler yapıştırdı.

DPÜ Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, 'Topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Türkçe kelimelerin yazılış ve okunuşlarında toplumda biraz sıkıntı yaşandığı için bu projede dile sahip çıkmayı amaçladıklarını dile getiren Ünal, "Bazı kelimeler çokça karıştırılıyor. Projeyi çalışan öncelikle öğrencilerime ve bize destek olan Kütahya Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kütahya olarak diğer illere örnek olacak bir proje geliştirdik. Diğer illere de örnek olmasını umut ediyoruz. Proje kapsamında kentteki yaklaşık 600 durağa Türkçe kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları bulunan bu etiketler yapıştırdık" diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, "Güzel Türkçemizde yanlış kullanılan kelimelerin olduğunu görüyoruz. Bunlara dikkati çekmek üzere hazırlanan projeyi belediye olarak biz de destekliyoruz. Anlamlı proje dolayısıyla Fulya hanım ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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