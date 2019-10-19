DPÜ’de üniversite-iş dünyası buluşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) Uluslararası Ticaret Topluluğu tarafından düzenlenen 'Üniversiteİş Dünyası Buluşması Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Dumlupınar Üniversitesi'nin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Ticaret Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi2 Salonu'nda düzenlenen toplantı öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Toplantıya, Ölçerler Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ölçer, Hürok Mermer Genel Müdürü Kamil Olçar, Boliş Plastik Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Alper Olgun ve Aydın El Sanatları Genel Müdürü Fatih Aydın konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacıların öğrencilere iş hayatından deneyimlerini aktardıkları toplantıda, her konuşmacı iş başvurularında dikkat edilmesi gereken davranışlar, doğru iş seçimi, yöneticilerin iş başvurularını değerlendirme süreçleri, kurumlarının halkla ilişkiler ve müşteri memnuniyet politikalarını kendi deneyimleri üzerinden aktardılar.

Etkinlik sonunda öğrenciler konuşmacılara merak ettikleri konularda soru sorma imkanı buldular.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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