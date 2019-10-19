Tavşanlı MYO’da Oryantasyon Etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik, Tavşanlı’ya ve Üniversitemize uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon etkinliği düzenlendi.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Konferans Salonu'nda yapılan programa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sunumda Öğr. Gör. Eren Gül tarafından okulun fiziki olanakları, dersler ve sınavlarda dikkat edilmesi gereken konular, kurumsal internet ve eposta, DPÜ Mobil ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) konularında bilgiler verildi. Etkinliğin son bölümünde öğrenciler, Üniversite ve Meslek Yüksekokulu hakkında merak ettikleri konularla ilgili bölüm başkanlarına sorular sordular.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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