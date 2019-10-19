Hisarcık’lı muhtarlar Mehmetçik'e asker selamı gönderdi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde "Muhtarlar Günü" etkinliğinde köy ve mahalle muhtarları Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Muhtarların Anıta çelenk sunumuyla başlayan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende muhtarlar tarafından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı. Tören sonunda Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Erdoğan, daire amirleri ve muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik'e toplu olarak asker selamı gönderdiler.

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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