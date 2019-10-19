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Kömür işçilerinden askerlere çin dua

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na, yeraltında asker selamı ile destek verdi.

Kömür işçilerinden askerlere çin dua

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki kömür işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na, yeraltında asker selamı ile destek verdi.
Garp Linyit İşletmesi Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı önünde toplanan işçiler bayrak açarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal marşı okundular.
İşciler, daha sonra askerler için dua etti ve selam gönderdiler.

KÜTAHYA

19 Ekim 2019 Cumartesi

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