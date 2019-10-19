K\u00fctahya\u2019n\u0131n Simav il\u00e7esinde, emektar muhtarlara hediye takdom edildi. Programa Simav Kaymakam\u0131 T\u00fcrker \u00c7a\u011fatay Halim, Simav Belediye Ba\u015fkan\u0131 Avukat Adil Bi\u00e7er, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ayta\u00e7 Ayhan, kurum m\u00fcd\u00fcrleri ve muhtarlar kat\u0131ld\u0131.Simav\u2019da 6 d\u00f6nem mahalle muhtarl\u0131\u011f\u0131 yapan Yusuf Vural\u2019a Kaymakam Halim ve 5 d\u00f6nem mahalle muhtarl\u0131\u011f\u0131 yapan Mehmet Ali Macaro\u011flu\u2019na Ba\u015fkan Bi\u00e7er taraf\u0131ndan g\u00fcn\u00fcn an\u0131s\u0131na hediyeleri veridi.Simav Muhtarlar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Hidayet \u015eahin, \u201c1829 y\u0131l\u0131ndan bu g\u00fcne kadar varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ok zor ko\u015fullarda devam ettiren ancak, 2002 y\u0131l\u0131ndan itibaren adeta alt\u0131n \u00e7a\u011f\u0131n\u0131 ya\u015fayan biz muhtarlar i\u00e7in \u015fu ana kadar yap\u0131lanlarda ba\u015fta Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan olmak \u00fczere, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z S\u00fcleyman Soylu\u2019ya, eme\u011fi ge\u00e7enlere te\u015fekk\u00fcr eder sayg\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 sunar\u0131z. G\u00f6revi ba\u015f\u0131nda \u015fehit olan muhtarlar\u0131m\u0131za Allah\u2019tan rahmet dileriz\u201d dedi.