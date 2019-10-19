Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KamuDer) tarafından Türkiye’nin 'En Başarılı Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Ankara’da düzenlenen ödül törenine katılan Belediye Başkanı Alim Işık, ödülünü KamuDer Genel Başkanı Cevdet Baştuğ’un elinden aldı.

Ödül töreni sonrasında konuşan Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık; İkinci kez KamuDer ödülünü almanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Başkan Işık, ” 23’üncü, 24’üncü ve 25’inci Dönem MHP Kütahya Milletvekili olduğum dönemde yaklaşık bundan 10 yıl önce “Yılların siyasetçisi ve en başarılı Milletvekili” ödülünü almıştım. Bugünde en başarılı Belediye Başkanı Ödülünü alıyorum. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören KamuDer çalışanlarına ve dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Biz bunlara bize ödül verin demedik. Ödül verdiklerini duyduğumuzda; “Bunu hak etmedik daha, 5 aylık Belediye Başkanıyım nasıl olur sayın başkanım” dediğimde; 'Biz buradan gördük, siz çalışıyorsunuz, bu sizin hakkınız' dedi. Bende kendilerine buradan teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“150 binden fazla vatandaşımız makam odamda ağırlandı”



Kütahya’da uzun bir dönem devam eden bir geleneğin arkasından yeni bir anlayışla belediye yönetimi sergilediklerine vurgu yapan Işık, ”Cumhuriyet tarihi boyunca birçok ilki şehrimize yaşatıyoruz. İnşallah bundan sonra birçok ilki yaşatmaya devam edeceğiz. “Şehrimizde sosyal barışı sağlayacağız” dedik ve açık kapı belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar 150 binden fazla vatandaşımız makam odamda ağırlandı. “Şeffaf, katılımcı, sosyal belediyecilik, yerinde buluşma ve yerinde hizmet anlayışı belediyecilik” diyerek 5 anlayışla 5 temel hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıktık” ifadelerini kullandı.



“Toplam 130 proje ile milletimize taahhütte bulunduk”



Başkan Işık, konuşmasını şoyke sürdürdü: " Kütahya uzun yıllardan beri göç veren illerden birisi. Bunu durduracağız. Batının, Ege Bölgesinin en yaşlı ili. Şehrin nüfusunu gençleştireceğiz. Fakir bir il, inşallah zenginleştireceğiz. Bir de sporun ve sporcunun çok olduğu bir il. İnşallah Belediye Kütahyasporu destekleyerek 5. Yılın sonunda 1. ligde oynayan bir takım hedefini koyduk ve bugün şu anda Belediye Kütahyaspor kendi bulunduğu Amatör Bölgesel Ligde namağlup ve hiç gol yemeden lider duruma gelmiştir. Her hedefimizin takipçisiyiz. Toplam 130 proje ile milletimize taahhütte bulunduk. Bugün yüzde 13’nü ilk 6 ayda gerçekleştirdik. 4 yıl içerisinde inşallah hedeflerimizin tamamını gerçekleştireceğiz. Ben bu ödülün bize bir cesaret daha verdiğini düşünüyorum."

KÜTAHYA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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