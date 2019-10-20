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Polat Çetin: "Mücadelemizin karşılığını aldık"

İHA

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta aldığı seri galibiyetlerle zirveye yerleşen Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Polat Çetin, Vefaspor deplasmanından haklı bir galibiyetle döndüklerini söyledi.

Polat Çetin: "Mücadelemizin karşılığını aldık"

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta aldığı seri galibiyetlerle zirveye yerleşen Belediye Kütahyaspor'da Teknik Direktör Polat Çetin, Vefaspor deplasmanından haklı bir galibiyetle döndüklerini söyledi.
Deplasmanda Vefaspor'u 32 yenerek 13 puanla zirvedeki yerini koruyan Belediye Kütahyaspor, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Farklı Pamukovaspor galibiyetinin ardından Vefaspor deplasmanına çıkan Mavi Şimşekler iki kez geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüş yaparak hanesine 3 puan daha yazdırmasını bildi. Kazanmak adına orta sahadan Metehan’ı oyundan alarak, Okan Sarı ile forvet hattını güçlendiren teknik patron Polat Çetin tüm riskleri göze alarak galibiyetin baş mimarlarından birisi oldu.

“Futbolcularım sahada özverili ve gayretli bir mücadele sergilediler”
Vefaspor’un zor bir rakip olduğuna dikkat çeken Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Polat Çetin, “Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceğimizin farkında olarak hazırlıklarımızı bu ciddiyette yaptık. Zor olacağını bildiğimiz bir maçta erken gelen golle biraz demorolize olduk. Adem’le eşitliği sağlayıp üzerimizdeki şoku attık, fakat rakibimizin ikinci golüne engel olamayıp ilk yarıyı 21 mağlup kapattık. Soyunma odasında bu maçı çevirecek güce sahip olduğumuzu konuşup ikinci yarıda daha sert ve agresif oynayıp rakibimizin direncini kırdık. Attığımız iki golle de maçı lehimize çevirmesine bildik. Futbolcularım sahada özverili ve gayretli bir mücadele sergilediler, kazanmak adına sahada verdiğimiz mücadelenin ve emeklerimizin sonucunda Kütahya’ya 3 puanla liderliğimizi koruyup döndük. Zor da olsa kazandığımız için mutluyuz, futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. Vefaspor maçı artık geride kaldı, Maltepespor maçına da aynı ciddiyetle ve aynı oyun disiplini ile çıkarak galibiyetle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

KÜTAHYA

20 Ekim 2019 Pazar

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