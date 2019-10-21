Emektar muhtarlar unutulmadı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, emektar muhtarlara hediye takdom edildi.

Programa Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Simav’da 6 dönem mahalle muhtarlığı yapan Yusuf Vural’a Kaymakam Halim ve 5 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mehmet Ali Macaroğlu’na Başkan Biçer tarafından günün anısına hediyeleri veridi.

Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, “1829 yılından bu güne kadar varlığını çok zor koşullarda devam ettiren ancak, 2002 yılından itibaren adeta altın çağını yaşayan biz muhtarlar için şu ana kadar yapılanlarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, emeği geçenlere teşekkür eder saygılarımızı sunarız. Görevi başında şehit olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet dileriz” dedi.

KÜTAHYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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