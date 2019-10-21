Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uluoymak 1 Eylülspor'u 2-1 yendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 4. Hafta karşılaşmasında Gediz temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor’u 21 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Germiyan Stadyumu'nda oynanan ve Burak Tuğran, Ertuğrul Gülcan ve Muhammet Aydın hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma 43. Dakikakaya kadar her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti Bu dakikada Uluoymak 1 Eylülspor lehine verilen penaltıyı Emre Çetin gole çevirerek takımını 10 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan ve arka arka yaptığı ataklarla gol arayan DPÜ, 54. dakikada Doğukan Manavoğlu'nun ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği yakaladı.

Karşılaşma 11 devam ederken 73. dakikada Uluoymak 1 Eylülspor oyuncusu Fatih Demir kırmızı kart gördü.

Galibiyet için baskılarını arttıran ve maçta bir kişi fazla oynamanın avantajını da iyi kullanan DPÜ, 84. dakikada kazanılan penaltıyı Alparslan Sarı'nın gole çevirmesiyle 21 öne geçti. Alparslan Sarı golü asker selamı ile kutladı.

Maçta başka gol olmayınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu sezonki 4. maçında 2. galibiyetini aldı ve 7 puana yükseldi. Uluoymak 1 Eylülspor ise 3 puanda kaldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi gelecek hafta Kütahya Seramikspor'a konuk olacak.

KÜTAHYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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