Çini Sanatçısı Ali Kaya: "Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır"

Kütahyalı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Ali Kaya, 'Toprağın Renkli Sırrı; Çini Sanatı' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

SERA AVM'de düzenlenen etkinlikte, çininin 'dünü ve bugünü'nü anlatan Kaya, dekoratif amaçlı çini de ürettiğini ifade etti.

Kaya, "Çini sanatı bin yıllık atalarımızdan bize miras kalan bir sanattır. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapıyorum. Çini hediyelik eşya değildir. Çinicilik gizemli bir sanat dalıdır" dedi.

Çinicilik sanatında 30 yılı geride bıraktığını dile getiren Kaya, "Günümüze kadar ulaşan çinileri incelediğimizde, halen ilk günkü gibi canlılıklarını koruduğunu görebilirsiniz. Ben de günümüzde üretilen çinilerin daha dayanıklı ve renklerdeki canlılığının daha da uzun süre devam etmesi için 11 yıldan beri çalışmalar yapıyorum. Çini ve seramikte kuvars ağırlıklı bir reçeteyle altyapıyı sağlamlaştırdım. Çininin üzerindeki desen ve boyaların canlılığını uzun yıllar korunması için de sırlama aşamasında özel bir yöntem kullandım. Deneme ve testlerde büyük başarı sağladım, yaptığım tüm ürünlerde de uygulamaya başladım. Atalarımızın eserleri nasıl bugüne kadar ulaştıysa bugün yaptığım eserler de asırlarca yaşayacak. Yaptığım çalışmalar her türlü hava koşuluna dayanıklı hale geldi" diye konuştu.

KÜTAHYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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