Evin musluklarını çalan şüpheli, havalandırma camında suçüstü yakalandı

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Kütahya'da girdiği evin musluklarını çalan şüpheli kaçarken havalandırma camında suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Sırma Sokak'ta A.İ.'ye ait 3 katlı eve giren 35 yaşındaki H.Y., Çarşı ve Mahalle Bekçilerince fark edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu. Polisin yaptığı araştırmada zanlı H.Y., kaçmak isterken havalandırma camında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanıp objektiflere işte böyle yansıdı.

Şüpheli H.Y.'nin hırsızlıktan 6 ayrı suç dosyası bulunduğu belirtildi.

KÜTAHYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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