Sabah namazı sonrası şehitliğe ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, Ağaçköy'de sabah namazı sonrası Kurtuluş Savaşı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Sabah namazında Ağaçköy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri, geçtiğimiz günlerde bakım ve onarım çalışmaları bitirilen Ağaçköy şehitliklerini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

Ziyarette Kaymakam Abbasoğluna, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik eşlik etti.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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