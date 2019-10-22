Gediz'de amatör spor kulüplerine maddi destek

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Gediz’de faaliyet gösteren Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Dayınlar Spor Kulübü ve Gediz Gücüspor kulüpleri başkanları ile bir araya gelen Başkan Akçadurak ve belediye meclis üyeleri, kulüp başkanlarına maddi destekte bulundu.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar amatör spora ve sporcuya her zaman destek olma gayreti ve çabası içerisinde olduklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde amatör sporun ve amatör spor kulüplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerinin pek çok şeye ihtiyacı var.

Sahalarımızın ve spor tesislerimizin bakımlarını da rutin olarak yapıyoruz. Size daha çok destek vermek, yanınızda olmak sizlerin imkânlarını daha çok artırmayı gönülden istiyor ve bunun için elimizden geleni önümüzdeki süreçte yapmaya çalışacağız. Hepinize saygılar sunuyor başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:20

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.