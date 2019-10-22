Pazarlar’da İngilizce Kursu

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Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İngilizce Kursu ilgi görüyor.

63 kursiyer öğrenim görüyor. Haftada üç gün ve günde üç saat üzerinden devam eden kursun, toplam 120 saat süreceği belirtildi.

İngilizce öğretmeni Merve Bodur tarafından verilen kursa 63 kişi katılıyor.

Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Halk Eğitim Merkezimizce açılan İngilizce Kursu'na 63 kursiyer devam ediyor. Devam eden kursumuz haftanın üç günü Pazartesi Çarşamba ve Perşembe akşamları düzenleniyor. Günde üç saat üzerinden toplan 120 saattir. A1 seviye kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerler A2 Seviye İngilizce Kursuna devam edilecek. Kursa ilginin çok olması bizleri mutlu etti. Halk Eğitim Merkezi olarak halkımıza yararlı olabilecek her türlü kursu açmaya hazırız” dedi.

KÜTAHYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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